Диетолог Дианова: спаржа особенно полезна для людей с болезнями сердца | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 10:44 Диетолог Дианова: спаржа особенно полезна для людей с болезнями сердца

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В спарже содержится большое количество калия, она особенно полезна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также овощ богат клетчаткой и витаминами А, В, Е, и С. Содержащиеся в нем биофлавоноиды способствуют профилактике атеросклероза, аспарагиновая аминокислота участвует в детоксикации организма.

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Людям с воспалительными заболеваниями кишечника в стадии обострения и подагрой стоит исключить спаржу из рациона, отметила Дианова.