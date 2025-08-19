Диетолог Дианова рекомендовала есть мороженое не чаще одного-двух раз в месяц из-за рисков для печени

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова сообщила «Газете.Ru» , что мороженое может быть опасно для здоровья печени, так как способствует ее перегрузке из-за избытка жиров и углеводов.

Доктор рекомендовала отказаться от традиционного мороженого в пользу продуктов с заменителями молочного жира. Они помогают уменьшить количество холестерина и насыщенных жирных кислот, а также повысить уровень полезных ненасыщенных жирных кислот.

«Это мороженое не содержит вредных трансизомеров, которые образуются при гидрогенизации жидких масел», — подчеркнула Дианова.

В качестве альтернативы пломбиру врач предложила рассмотреть фруктовый лед, однако посоветовала обращать внимание на содержание сахара.

«Натуральное мороженое без заменителей молочного жира производится из молока, сливок и сливочного масла. Оно содержит насыщенные жиры и трансжиры, которые при частом употреблении могут повышать риск заболеваний печени. Именно поэтому специалисты рекомендуют есть такое мороженое не чаще одного-двух раз в месяц», — заключила диетолог.