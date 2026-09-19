Диетолог Дианова развеяла миф о том, что тыква полезна только в сыром виде

Тыква — не только символ осени, но и ценный продукт питания. Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова развеяла миф о том, что тыква полезна только в сыром виде. Об этом пишет Общественная служба новостей .

Тыква является низкокалорийным некрахмалистым овощем, богатым каротиноидами, клетчаткой и природными сахарами. Она содержит большое количество бета-каротина, который в организме трансформируется в витамин А, необходимый для сумеречного зрения, поддержания барьерных функций кожи и слизистых оболочек, а также для нормальной работы иммунной системы. Помимо этого, тыква насыщена калием, магнием и пищевыми волокнами.

Диетолог Нурия Дианова отмечает, что клетчатка выполняет роль естественного сорбента, связывая и выводя из организма токсины и излишки холестерина. Кроме того, она служит основным субстратом для микробиоты кишечника, укрепляя кишечный барьер.

Специалист рекомендует использовать все части тыквы: мякоть подходит для термической обработки, семечки и урбеч из них служат источником растительных белков и жиров, а тыквенное масло идеально подходит для заправки салатов и гарниров.