Диетолог Дианова рассказала о связи питания и психического состояния

Питание напрямую влияет на работу нервной системы, сон и устойчивость к стрессу, заявила диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в беседе с RT . По ее словам, нехватка нужных нутриентов отражается на настроении, памяти и концентрации.

По ее словам, единственный нутриент с доказанной эффективностью — Омега-3 (рыба, семена льна). Он входит в структуру нейронов и помогает бороться со стрессом. Магний (шпинат, орехи, гречка) регулирует возбудимость, а витамины группы B (печень, яйца) дают стабильную энергию.

Связь «кишечник — мозг» играет ключевую роль: микробиота производит до 90% серотонина. Поэтому ферментированные продукты и клетчатка влияют на настроение сильнее, чем кажется.

Эксперт советует сначала выстроить рацион, а не полагаться на БАДы. Добавки с магнием или витаминами — это лишь скорая помощь, но они не заменят полноценную тарелку качественной еды.