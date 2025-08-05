Диетолог Дианова рассказала, что сухофрукты и травяные чаи облегчают состояние в период магнитных бурь

Пережить магнитные бури помогут сухофрукты, травяные чаи и темные ягоды. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Как отметила специалист, чтобы чувствовать себя лучше в период магнитных бурь, следует отказаться от алкоголя и сократить употребление тонизирующих напитков, таких как кофе, черный и зеленый чай. Они возбуждают нервную систему и могут вызывать тахикардию. Дианова посоветовала перейти на травяные чаи: из ромашки или листа черной смородины.

Также врач рекомендовала избегать соленой, жареной и жирной пищи и делать акцент на растительной еде и «хороших» углеводах. Любителям сладкого стоит обратить внимание на курагу и черный изюм.

Ягоды темного цвета, такие как черный крыжовник, черника, ежевика и вишня, богаты антиоксидантами, которые защищают организм от сердечно-сосудистых проблем и имеют мягкий успокоительный эффект, подчеркнула Дианова.