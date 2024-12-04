Диетолог Дианова рассказала, что совмещать шампанское с фруктами не рекомендуется

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовала россиянам на Новый год не закусывать шампанское фруктами. По ее словам, этот алкогольный напиток лучше сочетается с несолеными овощами и сыром.

Меди пояснила, что от алкоголя не будет такого вреда организму, если предварительно съесть что-то белковое, например, креветки.

«Если это будет какая-нибудь креветочка с чем-то на шпажке, — это классно. Обычно с черри, кусочек цукини на гриле или перчик, сыр, если это моцарелла», — добавила Дианова.

Она также предупредила, что соленые продукты совсем не сочетаются с алкоголем. Такое комбо дает большую нагрузку на организм.