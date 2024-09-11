Диетолог Дианова рассказала, что предрасположенные к набору веса люди могут умело контролировать его

Психолог пищевого поведения, диетолог Нурия Дианова в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала, что предрасположенность к набору лишнего веса является особенностью, которая переходит от родителей.

Человек, по ее словам, может самостоятельно по углу между ребрами и грудиной узнать, к какому типу строения фигуры он относится.

«Острый угол — это астеники, прямой — норм астеники и гиперстеники. Это то, на что мы с вами как бы ни старались, повлиять не сможем, потому что у нас именно так сложились гены», — сказала Дианова.

Другое дело — набор лишнего веса. Если человек будет контролировать количество калорий, то его фигура будет держаться в норме.