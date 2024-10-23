Диетолог Дианова рассказала, что правильный перекус включает в себя белково-жировой продукт и клетчатку

Врач-диетолог Нурия Дианова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала о вариантах полезного перекуса. Как заметила специалист, для него отлично подойдут продукты растительного происхождения, которые не требуют особых условий для хранения.

Любой перекус должен состоять из белково-жирового продукта и клетчатки в виде фруктов и овощей. Диетолог обратила внимание на перекус, состоящий из очищенных семян тыквы или подсолнечника, сухофруктов и чая без сахара. Овощные чипсы также считаются полезным перекусом, главное, чтобы они не содержали сернистого ангидрида, патоки и масла.

Для любителей более сладких перекусов можно взять две чайные ложки урбеча или использовать натуральную арахисовую пасту и смешать с бананом, либо другим сладким фруктом, посоветовала Дианова.