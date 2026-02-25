Диетолог Дианова рассказала, что поститься можно только при отсутствии хронических заболеваний

Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля и продлится 48 дней до 11 апреля. По словам диетолога Нурии Диановой, временный отказ от мяса, яиц и молочных продуктов способствует снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, контролю уровня сахара в крови, улучшению работы кишечника и снижению веса. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Однако соблюдать строгий пост рекомендовано не всем — делать это следует только при отсутствии хронических заболеваний и под медицинским контролем.

Врач подчеркнула, что большинству людей старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с хроническими заболеваниями сухоядение не рекомендовано. Резкое ограничение в еде может привести к неожиданным последствиям, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Дианова рекомендует поститься мягко — отказаться от мяса, молока и молочных продуктов в пользу растительной пищи без жестких ограничений. Строгий пост с сухоядением можно держать только при отсутствии хронических заболеваний или если они находятся в стабильной фазе и под наблюдением врача.

«Лидер по смертности в общей мировой статистике — это сердечно-сосудистые заболевания. Один из маркеров — это липопротеины низкой плотности, которые еще называют “плохим” холестерином. И вот когда мы постимся, получается такое комбо: в рационе появляется большое количество растительной пищи, которая содержит клетчатку, растительные жиры и большое количество витаминов и микроэлементов, а насыщенных жиров из животной пищи уже не поступает. За счет этого фракция ЛПНП в липидном профиле снижается», — объясняет диетолог.