Диетолог Дианова рассказала, что любая термообработка уменьшает количество антибиотиков в мясе

Врач-диетолог Нурия Дианова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» призвала россиян варить мясо несколько раз, чтобы избавить продукт от следов антибиотиков.

По ее словам, любая термообработка уменьшает количество любых препаратов в мясе.

«Помните историю про первый бульон, который мы сливаем. Все потому, что большая порция экстрактивных веществ, которые, с одной стороны, дают вкус наваристого бульона, а с другой стороны, они в нынешних реалиях вредны», — сказала медик.

Дианова также призывала перестать верить мифу о гормоне роста. Она отметила, что Роскачество давно доказало отсутствие подобных препаратов.