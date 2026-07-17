Диетолог Дианова рассказала, что клубника полезна для профилактики рака молочной железы

Врач-диетолог Нурия Дианова поделилась информацией о самых полезных летних ягодах в беседе с «Радио 1» . Она подчеркнула, что летний сезон обогащает наш рацион свежими овощами, фруктами и ягодами, которые насыщают организм витаминами.

Дианова выделила пять ягод, заслуживающих особого внимания: клубнику, облепиху, черную шелковицу, черную смородину и темный виноградный крыжовник. Каждая из них обладает уникальными полезными свойствами. Например, клубника может быть полезна для профилактики рака молочной железы у женщин старше сорока лет, а облепиха известна высоким содержанием жирных кислот и антиоксидантов, отметили «Известия».

Врач добавила, что ягоды являются источником витамина С, клетчатки и органических кислот. Они содержат больше фитонутриентов и антиоксидантов, чем многие фрукты. Однако она также подчеркнула важность умеренного употребления даже полезных продуктов и соблюдения баланса в рационе.