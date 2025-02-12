Диетолог Дианова рассказала, что яркий мармелад ухудшает микрофлору кишечника

Самый вредный мармелад — тот, что содержит яркие красители. Они могут вызывать аллергию и негативно влиять на здоровье, в том числе увеличивая риски развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в интервью Ura.ru.
По словам специалиста, в ярких мармеладах часто присутствует диоксид титана, который ухудшает микрофлору кишечника. Диетолог рекомендовала выбирать натуральный мармелад без искусственных добавок, несмотря на его менее привлекательный вид.
Полезный мармелад должен содержать пектин и фруктовое пюре, а не только сахар, подчеркнула доктор Дианова.
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