Диетолог Дианова рассказала, что избыточная жировая масса негативно влияет на эндокринную систему

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала о рисках лишнего веса и мерах их предотвращения.

Специалист отметила, что избыточная жировая масса оказывает влияние на эндокринную систему. Причинами набора веса могут быть изменения в питании, увеличение потребления простых углеводов и недостаток физической активности. Для оценки рисков Дианова рекомендовала обратиться в поликлинику и сдать анализы крови.

Особенно уязвимым при лишнем весе может быть печень, поскольку начальные стадии заболевания часто протекают незаметно.

«Печень не болит — она просто "жиреет". Там такие глубинные процессы происходят и нарушается ее функция, и потом идет множество осложнений», — пояснила доктор.

Для минимизации рисков Дианова предложила ряд радикальных мер, включая налогообложение вредных продуктов, пересмотр школьного питания и изменение условий труда, чтобы обеспечить регулярные перерывы на обед.