Диетолог Дианова призвала питаться по «принципу тарелки», чтобы оставаться здоровым

Главным принципом в правильном питании является «принцип тарелки», причем он работает как дома, так и на работе. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

Медик пояснила, что такой вид питания помогает не переедать и не злоупотреблять белком и углеводами.

«Разделите тарелку на три части: половина — овощи и фрукты, четверть — белки, четверть — углеводы», — процитировал диетолога «Ридус».

Дианова также призвала не пропускать приемы пищи. В качестве перекусов можно покупать творог, бананы, орехи, морковь, сельдерей, хумус. Что касается напитков, летом можно употреблять кофе без молока, квас, ромашковый чай или настой шиповника.