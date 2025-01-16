Диетолог Дианова призвала отказаться от соленых сортов сыра в вечернее время

Диетолог Нурия Дианова рекомендовала не есть соленые сыры перед сном. В интервью для радиостанции «Говорит Москва» специалист отметила, что такой сыр вызовет жажду, а значит, утром может появиться отечность.

Как написал RT, в вечернее время лучше выбирать нейтрально соленые сорта. Они подходят для легкого ужина, особенно если вы стараетесь похудеть.

Дианова подчеркнула, что для ужина лучше всего подойдут моцарелла и адыгейский сыр. Именно эти два вида, по словам диетолога, легче всего усваиваются, без напряжения для ЖКТ. Любая соленая пища на ночь вызовет желание выпить воды, что нехорошо для организма, добавила эксперт.