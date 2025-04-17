Диетолог Дианова: при резком отказе от кофе может развиться синдром отмены кофеина

В Международный день кофе, который отмечают 17 апреля, врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о последствиях резкого отказа от любимого капучино. Об этом сообщил Life.ru .

Оказывается, у людей, злоупотребляющих кофе, особенно если они не соблюдают режим труда и отдыха, при резком отказе от напитка может развиться синдром отмены кофеина. Это состояние иногда сопровождается физическими и психическими симптомами. Организм требует новую дозу кофеина, потому что нуждается в подзарядке. Приступ может наступить уже на первый-второй день после отказа. Человек чувствует тревогу, усталость, сонливость, страдает от головных болей, раздражительности, снижения когнитивных функций и нестабильного настроения.

Чтобы улучшить состояние здоровья, стоит проанализировать свои привычки: количество потребляемого кофе, режим сна, питания и питья. Начните с уменьшения количества чашек кофе вдвое. Не стоит резко ограничивать себя до одной-двух чашек — это индивидуально.

Чрезмерное употребление кофе может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, вызывая изжогу и рефлюксную болезнь. Следите за тем, что вы пьете вместе с кофе: часто это сладости, которые приводят к набору веса из-за пустых калорий.