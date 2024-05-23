Диетолог Дианова: преобладание растительной пищи в рационе продлевает жизнь
Регулярное употребление растительной пищи с белками, жирами и клетчаткой будет способствовать долголетию. Об этом рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, также в рационе обязательно должны быть бобовые. При этом все орехи, в том числе арахис, перед употреблением необходимо замачивать.
Кроме того, долголетию способствует «очень умеренное» употребление алкоголя, преимущественно — красного вина, отметила Дианова.
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