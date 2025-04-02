Диетолог Дианова предупредила о вреде кефира на ночь

По ее словам, напиток может вызывать изжогу у некоторых людей. Кефир лучше пить за полтора часа до сна — не более 200 граммов для мужчин и 150 граммов для женщин. Кисломолочные продукты полезнее есть в течение дня.

«У меня есть пациенты, у которых изжога. Им я предлагаю очень дифференцированно, а лучше вообще не делать историю с кефиром», — сообщила медик.

Ранее диетолог советовала избегать употребления соленых сыров на ночь. Моцарелла идеально подойдет для ужина, а от пармезана могут появиться отеки.