Диетолог Дианова предупредила о риске развития рака пищевода из-за горячего чая

Чай в умеренных количествах может быть полезен для профилактики жирового гепатоза печени и подагры. Однако избыточное потребление зачастую приводит к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог и гепатолог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам врача, слишком горячий напиток может повредить слизистую оболочку пищевода и повысить риск развития рака. Кроме того, чрезмерное потребление чая способно негативно сказаться на мочевыделительной системе и увеличить вероятность образования оксалатных камней в почках.

Диетолог рекомендовала пить не более двух-трех чашек чая в день, учитывая общий баланс жидкости в рационе. Напиток должен быть несладким и не горячим.