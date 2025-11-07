Диетолог Дианова предупредила о рисках употребления слабоалкогольных напитков

Несмотря на наличие витаминов и антиоксидантов, слабоалкогольные напитки, такие как пиво и сидр, не могут считаться однозначно полезными из-за содержания спирта. По словам директора АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолога и гастроэнтеролога первой категории Нурии Диановой, положительное влияние таких напитков на пищеварение может быть сведено на нет высоким риском формирования зависимости. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметила, что пребиотики и пробиотики, которые образуются в процессе ферментации, можно получить из других продуктов — натуральных или квашеных фруктов и овощей, а также безалкогольных ферментированных напитков.

«Ферментация — уникальный процесс, во время которого обычно происходит несколько видов брожения. Доминировать должно молочнокислое, но может быть еще и спиртовое. Получаются совершенно разные продукты, например, моченые яблоки, в которых в процессе ферментации, в процессе жизнедеятельности бактерий синтезируется витамин К2», — говорит диетолог.

Дианова подчеркнула, что слабоалкогольные напитки не стоит популяризировать из-за риска привыкания. Она рекомендует включать в рацион безалкогольные ферментированные напитки или другие продукты ферментации, такие как квашеная капуста или кимчи.