Диетолог Дианова предостерегла от употребления свежей выпечки при проблемах с желудком

Диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что людям с заболеваниями желудка необходимо исключить хлебобулочные изделия из своего рациона.

«Помним, что, несмотря на безумный, вкусный, привлекательный для нашего мозга запах свежей выпечки, именно свежеприготовленный хлеб и выпечка максимально трудны для бедного желудка. Особенно если есть заболевание», — отметила доктор.

Дианова акцентировала внимание на том, что при функциональной диспепсии свежая выпечка может стать причиной ухудшения состояния.