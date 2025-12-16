Диетолог Дианова предложила заменить сливочное масло в бутербродах на спред

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова поделилась рекомендациями по изменению рациона для снижения риска развития опасных патологий. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, отказ от сливочного масла в пользу спредов и маргарина снижает общую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, а от рака — на 17%.

«Следует заменить сливочное масло на маргарин в рецептах приготовления кондитерских изделий. Современные маргарины содержат меньшее количество насыщенных жиров и трансжиров и поэтому являются продуктом выбора при приготовлении блюд», — отметила врач.

Она также предложила намазывать на хлеб не сливочное масло, а спред. Это позволит снизить общий объем насыщенных жиров и трансжиров и повысить количество ненасыщенных жиров в рационе.