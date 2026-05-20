Диетолог Дианова посоветовала заменять сладкую газировку чистой водой или полезными напитками

Многие предпочитают простую воду вместо сладкой газировки, которая уже стала привычным напитком для многих детей и взрослых. Однако такие напитки не только плохо утоляют жажду из-за высокого содержания сахара, но и несут серьезные риски для здоровья. О вреде газировки и полезных альтернативах рассказала гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова в интервью ОСН .

Диетолог объяснила, что сладкие газировки могут привести к повышению уровня инсулина, повреждению зубов, психологической зависимости, ожирению и другим проблемам со здоровьем.

Чтобы избежать этих рисков, Нурия Дианова посоветовала пить чистую воду или готовить полезные напитки. Она поделилась несколькими рецептами.

1. Огуречный напиток. Для приготовления понадобится 120 миллилитров минеральной воды, маленький огурец, 1/8 лимона, трава стевии или пакетик сахарозаменителя, 3-5 листочков мяты. Траву стевии нужно залить кипятком и оставить настаиваться. Остальные ингредиенты следует взбить в блендере с небольшим количеством воды до однородной массы, а затем добавить еще немного воды.

2. Клубничный взрыв. Для этого напитка потребуется 120 миллилитров минеральной воды, 70 грамм ягод (клубника или малина), 2-3 листочка базилика, пакетик сахарозаменителя. Продукты необходимо нарезать, взбить в блендере с небольшим количеством воды до однородной массы и добавить еще немного воды после взбивания.

3. Зеленый фреш. Понадобится 100 миллилитров минеральной воды, половина стебля сельдерея, половина среднего яблока, 1/4 чайной ложки спирулины, 1/8 лайма. Ингредиенты следует нарезать, взбить в блендере с небольшим количеством воды до однородной массы и добавить еще немного воды после взбивания.