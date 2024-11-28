Диетолог Дианова посоветовала сделать один день в неделю разгрузочным без употребления мяса

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в разговоре с Общественной Службой Новостей посоветовала россиянам хотя бы раз в неделю исключить из рациона питания мясо.

Она пояснила, что кратковременный отказ от продуктов животного происхождения снижает риски развития диабета и других хронических заболеваний, а также способствует долголетию. У мужчин мясные продукты провоцируют мочекаменные болезни и подагру.

«Идея в том, чтобы заменять животные продукты растительными белками: орехами, тофу, бобовыми, злаками и так далее. Сейчас даже макароны из чечевицы есть», — сказала Дианова.

По словам диетолога, растительное мясо, например, содержит меньше насыщенных жиров, но зато включает в себя сразу несколько растительных источников белка.