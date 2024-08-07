Диетолог Дианова посоветовала сбрасывать лишние килограммы с помощью разгрузочных дней

Чтобы в короткие сроки получилось сбросить до пяти килограммов, можно прибегнуть к дефициту калорий или же к разгрузочным дням. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Во время разгрузочных дней специалист рекомендует пить воду и есть около 400 граммов отварной курицы, отварные или свежие овощи.

«Дефицит калорий здесь создается за счет отсутствия сложных углеводов», — сказала она.

Не стоит голодать весь день, чтобы не сорваться на следующий и не начать есть мучное, сладкое или жареное, добавила Дианова.