Диетолог Дианова посоветовала россиянам заменить чипсы на семена льна с морской солью и травами

Хорошей альтернативой чипсам могут стать семена льна, приготовленные в духовке с добавлением морской соли и прованских трав. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила диетолог Нурия Дианова.

Как пояснила специалист, в таком блюде содержится много пищевых волокон. К тому же, по ее опыту, это полезное лакомство любят дети.

«В эту жижу добавить немножко соли морской, прованских трав, потом размазать по пергаменту — и в духовку», — процитировал RT эксперта.

Для приготовления блюда семена льна лучше замачивать заранее, добавила диетолог.