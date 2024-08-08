Диетолог Дианова посоветовала при приготовлении кабачка учитывать свойства его витаминов и минералов

Перед тем, как готовить кабачок, необходимо учесть свойства витаминов и минералов, которые входят в его состав. Об этом радиостанции Sputnik сообщила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Например, витамин С не любит нагревания, а витамины А, К и группы В разрушаются при термической обработке.

«Разрушение витаминов происходит и при жарке. Но здесь, помимо потери пользы, еще и резко увеличивается калорийность блюда за счет использования жиров», — сказала она.

Дианова порекомендовала употреблять в пищу молодые кабачки, не подвергавшиеся термической обработке. Добавив их в салат, человек получит абсолютно все витамины и микроэлементы, какие есть в этом овоще.