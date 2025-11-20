Диетолог Дианова посоветовала ограничить хурму в рационе при дефиците железа

Хурма известна своими полезными свойствами благодаря содержанию витаминов A, C, E, калия, железа, йода, цинка и магния, а также наличию клетчатки. Несмотря на очевидную пользу, злоупотребление этим фруктом может привести к нежелательным последствиям, предупредила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в интервью радиостанции Sputnik .

По словам врача, специфические пищевые волокна плода способны накапливаться в желудке, вызывая образование фитобезоаров — твердых комков, которые трудно выводятся естественным путем.

«С этим бывают всякие проблемы, особенно у людей, у которых есть предыдущий опыт язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Я бы таким людям просто запретила бы есть хурму», — подчеркнула медик.

Как пояснила Дианова, еще одна опасность связана с содержанием в хурме танинов — веществ, придающих ей характерный терпкий вкус. Эти соединения снижают способность организма усваивать железо, что негативно сказывается на людях с дефицитом железа и хронической анемией.