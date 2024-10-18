Диетолог Дианова посоветовала не сочетать масло и сыр в бутербродах

Диетолог Нурия Дианова посоветовала не злоупотреблять бутербродами с маслом и сыром. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист рекомендовала не сочетать подобные продукты.

«Лучше сделать отдельно, например к омлету с овощами — хлеб с маслом, а хлеб с сыром, добавив какую-нибудь огуречинку или еще что-то», — отметила врач.

Эксперт также рекомендовала обратить внимание на бутербродное масло. Оно полезнее сливочного ввиду меньшего количества насыщенных жиров, добавил RT.