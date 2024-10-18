Диетолог Дианова посоветовала не сочетать масло и сыр в бутербродах
Диетолог Нурия Дианова посоветовала не злоупотреблять бутербродами с маслом и сыром. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист рекомендовала не сочетать подобные продукты.
«Лучше сделать отдельно, например к омлету с овощами — хлеб с маслом, а хлеб с сыром, добавив какую-нибудь огуречинку или еще что-то», — отметила врач.
Эксперт также рекомендовала обратить внимание на бутербродное масло. Оно полезнее сливочного ввиду меньшего количества насыщенных жиров, добавил RT.
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