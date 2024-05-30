Диетолог Дианова посоветовала есть в жару овощи и рыбу

Чтобы проще пережить жару, нужно летом серьезно пересмотреть свой рацион. Об этом «Ридусу» рассказала диетолог Нурия Дианова.

Она объяснила, что при высоких температурах на организм и так добавляется дополнительная нагрузка, поэтому нужно отказаться от жирной и тяжелой пищи. Лучше летом сделать акцент на рыбу и овощи.

«Безусловно, можно употреблять больше рыбы. Она легче усваивается организмом в знойную погоду, чем тяжелое мясо — свинина, баранина, говядина. Кончено, никто не отменял такие супы, как холодник, свекольник и окрошка», — отметила Дианова.

Она добавила, что при приготовлении окрошки колбасу лучше заменить на вареную куриную грудку.