Диетолог Дианова посоветовала есть пиццу не больше одного-двух раз в месяц

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире, но часто ее относят к вредной пище из-за высокой калорийности и низкого содержания полезных веществ. По мнению диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, пицца в привычном исполнении — с тестом на пшеничной муке и жирной начинкой — действительно не вписывается в рамки сбалансированного рациона. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Однако замена классических ингредиентов на полезные аналоги сделает ее питательным блюдом.

Как отмечает эксперт, тесто можно приготовить не только из пшеничной муки высшего сорта, но и добавить, например, нутовую муку как источник дополнительного растительного белка. Также можно добавить по ложке нескольких видов разной муки, чтобы сделать уникальное с точки зрения аминокислотного состава тесто.

Что касается начинки, то она часто бывает перенасыщенной. Сыр, который обычно кладут слишком много, в сочетании с прочими классическими ингредиентами делает блюдо слишком тяжелым, жирным и вредным. Поэтому классическая пепперони относится к категории ультра-обработанной пищи, которая при частом потреблении наносит максимальный вред организму.

«Если взять самую простую пиццу «Маргариту», то там просто соус и сыр. А это уже полдела — к ним надо только добавить клетчатку, и все. А сыр и еще что-то — это уже чрезмерно», — говорит Дианова.

Однако замены ингредиентов недостаточно, чтобы сделать блюдо полностью сбалансированным. По правилу тарелки овощи должны занимать половину от всего приема пищи. Соответственно, на пиццу остается вторая половина. Овощи желательно съедать в первую очередь, чтобы предотвратить резкие скачки уровня глюкозы в крови и заполнить желудок.

Диетолог советует есть пиццу не больше одного-двух раз в месяц, чтобы это было «маленькой, деликатесной историей».