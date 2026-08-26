Диетолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова заявила в беседе с ИС «Вести» , что последние исследования подтверждают пользу увеличения доли белковой пищи в рационе.

Несмотря на опасения о возможном вреде белка для почек, современные научные работы указывают на иные результаты. Дианова подчеркнула, что данные о влиянии белка могут быть неправильно истолкованы. Она отметила, что тренд на увеличение белка в рационе сохраняется уже пять лет и будет развиваться в период с 2026 по 2030 годы, написал «Ридус».

На сайте Всемирной организации здравоохранения говорится о значении растительного белка, особенно в случае хронических заболеваний. По мере старения организма важно переходить к смешанным белкам для поддержания здоровья почек.