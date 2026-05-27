Диетолог Дианова перечислила продукты для профилактики болезни Альцгеймера

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью изданию «Газета.Ru» поделилась информацией о продуктах, которые могут снизить риск развития болезни Альцгеймера благодаря высокому содержанию омега-3.

Дианова отметила, что на рынке недостаточно широко представлены качественные биологически активные добавки с омега-3, поэтому важно получать это вещество из пищи. Хотя жирная красная рыба считается классическим источником омега-3, ее высокая стоимость заставляет искать более доступные альтернативы, добавила «Свободная пресса».

Врач назвала три таких продукта: — Грецкие орехи и масло из них — самый богатый источник омега-3 среди орехов. — Семена чиа и масло из них, которые также содержат белок, витамины группы В и микроэлементы. — Семена льна и льняное масло — наиболее доступный вариант из списка и лидер по содержанию омега-3 среди растительных масел.

Однако Дианова отметила и некоторые ограничения. Например, масло из семян чиа долго не хранится и на нем нельзя жарить овощи. Также семена не стоит применять в целом виде людям с дивертикулярной болезнью кишечника.

«Важно помнить, что растительные продукты дают лучший результат для здоровья в долгосрочной перспективе», — заключила врач.