Диетолог Дианова отметила, что при ощущении упадка сил важно обратить внимание на уровень цинка и железа

При ощущении упадка сил важно обратить внимание на уровень цинка, железа, витаминов А и D, а также Омега-3. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Нурия Дианова.

Она отметила, что некоторые из этих компонентов сложно получить в достаточном количестве только из пищи.

«Проверить следует цинк, который влияет на иммунитет, и железо, которое влияет на ресурсность в целом», — уточнила специалист.

Диетолог добавила, что важно проверять уровень витаминов А, Омега-3 и D. По словам Диановой, компенсировать дефицит витамина D через питание невозможно, поэтому необходимо сдавать анализы. Она подчеркнула, что каждый третий пациент с дефицитом витамина D при получении лечебной дозы в течение первых двух месяцев замечал улучшение самочувствия.