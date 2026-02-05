Диетолог Дианова отметила, что нынешний ассортимент школьных столовых содержит избыточное количество углеводов и сахара

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выдвинула инициативу о создании единого списка рекомендованной еды для школьных столовых в России. В беседе с «Ридусом» диетолог Нурия Дианова поделилась своими соображениями о том, какие продукты могли бы войти в этот список.

Дианова считает, что нынешний ассортимент школьных столовых содержит избыточное количество углеводов и сахара.

«На данный момент там присутствуют пельмени, пиццы, сосиски, сардельки, которые считаются ультраобработанным красным мясом, появились наггетсы. Там много белого хлеба, даже очень много», — заметила диетолог.

По ее мнению, в школьном рационе остро не хватает качественных растительных белков и витаминов, особенно группы В1, которые повышают способность к восприятию информации.

«Обязательно должны быть фрукты — я бы советовала убирать фруктовые соки. В школах категорически должны быть только штучные фрукты. Конечно, в список должны войти овощные салаты, более качественный хлеб и его меньшее количество», — подчеркнула Дианова.

Она также отметила, что замена хлеба не приведет к подорожанию школьного питания, но позитивно скажется на успеваемости школьников.