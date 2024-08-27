Диетолог Дианова: орехи в рационе улучшают состояние кожи и помогают снизить уровень стресса

Орехи — суперфуд, содержащий большое количество питательных веществ. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам врача, орехи — отличный источник магния. Данный микроэлемент успокаивает нервную систему, а также снижает выраженность нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, данный продукт богат цинком, который полезен для кожи. Пациентам, имеющим проблемы по части дерматологии, обязательно нужно включать орехи в свой рацион, отметила медик.