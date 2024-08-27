Диетолог Дианова: орехи в рационе улучшают состояние кожи и помогают снизить уровень стресса

Орехи — суперфуд, содержащий большое количество питательных веществ. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам врача, орехи — отличный источник магния. Данный микроэлемент успокаивает нервную систему, а также снижает выраженность нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, данный продукт богат цинком, который полезен для кожи. Пациентам, имеющим проблемы по части дерматологии, обязательно нужно включать орехи в свой рацион, отметила медик.

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте