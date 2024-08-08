Диетолог Дианова: омлет можно назвать самым «эталонным» белковым блюдом

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала омлет на пару или в силиконовой форме самым «эталонным» белковым блюдом.

Как написал RT, такой продукт усваивается практически на сто процентов, главное — соблюсти правильную термообработку.

Яйца также можно готовить как мешочек, бенедикт или пашот, однако важно учестить, чтобы продукт приобретался в надежном месте. Дианова отметила, что хуже всего организмом усваиваются сырые яйца.

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте