Диетолог Дианова: омлет можно назвать самым «эталонным» белковым блюдом

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала омлет на пару или в силиконовой форме самым «эталонным» белковым блюдом.

Как написал RT, такой продукт усваивается практически на сто процентов, главное — соблюсти правильную термообработку.

Яйца также можно готовить как мешочек, бенедикт или пашот, однако важно учестить, чтобы продукт приобретался в надежном месте. Дианова отметила, что хуже всего организмом усваиваются сырые яйца.