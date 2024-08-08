Диетолог Дианова: омлет можно назвать самым «эталонным» белковым блюдом
Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала омлет на пару или в силиконовой форме самым «эталонным» белковым блюдом.
Как написал RT, такой продукт усваивается практически на сто процентов, главное — соблюсти правильную термообработку.
Яйца также можно готовить как мешочек, бенедикт или пашот, однако важно учестить, чтобы продукт приобретался в надежном месте. Дианова отметила, что хуже всего организмом усваиваются сырые яйца.
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