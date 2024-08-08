Диетолог Дианова: одинокие женщины и мужчины имеют разные наборы вредных пищевых привычек

Психолог пищевого поведения, врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что одинокие женщины и мужчины имеют разные наборы вредных пищевых привычек.

Накануне, 7 августа, во всем мире отмечали День холостяка, посвященный одиноким мужчинам и женщинам, которые пока не нашли вторую половинку.

По словам медика, одинокие мужчины чаще всего питаются редко, но обильно. В течение дня они пьют много кофе и выкуривают много сигарет, а за ужином плотно наедаются. Такое пищевое поведение чревато возникновением проблем с желудочно-кишечным трактом, а также формированием желчекаменной и мочекаменной болезней.

Что касается одиноких женщин, их питание выглядит несколько иначе. Они, в отличие от мужчин, достаточно часто и вовремя принимают пищу. Другой вопрос, что в их рационе присутствует много сладкого, чтобы заедать грусть из-за одиночества. Холостячкам обычно свойственны нарушения работы ЖКТ и желчекаменная болезнь, добавила Дианова.