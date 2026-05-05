Диетолог Дианова назвала трендом спрос на натуральные продукты с минимальным количеством обработки

В последние годы представления о здоровом питании претерпели значительные изменения. Теперь люди стремятся к рационам, основанным на продуктах с доказанной пользой, а не просто следуют модным диетам. Гастроэнтеролог первой категории, диетолог Нурия Дианова поделилась с Общественной Службой Новостей наблюдениями о ключевых направлениях в питании в 2026 году.

Одним из главных трендов становится спрос на натуральные продукты с минимальным количеством обработки и коротким составом.

«Люди хотят видеть в составе знакомые ингредиенты и меньше „химии“», — отметила эксперт.

Такой подход ассоциируется с заботой о здоровье и доверием к производителю.

Еще одно важное направление — поддержание здоровья кишечника, который рассматривается как центр иммунитета, метаболизма и психического благополучия. Помимо йогуртов и пробиотиков, пользу для этого органа ищут в напитках, снеках, сладостях и альтернативных молочных продуктах.

Эмоциональное благополучие через еду также становится трендом. Потребители ищут продукты, которые помогают справляться со стрессом и дарят ощущение комфорта.

«В условиях неопределенности еда становится источником внутренней устойчивости», — подчеркнула диетолог.

Рост популярности пищевых компонентов, оказывающих адресное воздействие на организм, также отмечен экспертом. Это могут быть коллаген, адаптогены, яблочный уксус и другие вещества, связанные с конкретными эффектами.