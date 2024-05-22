Диетолог Дианова назвала ягоды уникальной альтернативой сладостям

Ягоды считаются источником витаминов и микроэлементов, а также уникальной альтернативой неприродным сладостям. Об этом рассказала гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, добавление ягод в рацион позволит сократить количество потребляемых конфет и шоколада. Они также богаты клетчаткой, которая необходима для микробиома кишечника.

Чтобы извлечь из продукта максимум пользы, врач посоветовала следовать правилам «здоровой тарелки». Так, можно добавить ягоды к завтраку или использовать их в качестве перекуса.