Диетолог Дианова напомнила, что домашний квас хранится в холодильнике не более двух дней

Домашний квас гораздо полезнее того, что продают в магазинах, потому что в нем нет консервантов и меньше сахара. Но он таит в себе и опасности, рассказала сайту kuban24.tv диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, важно помнить о сроках хранения продукта. Поэтому не стоит готовить больше напитка, чем можно употребить в течение двух дней.

«Многие пренебрегают этим фактором, не убирают в холод, на дачах оставляют банки на полу, и там ненужная микробиологическая жизнь в продукте начинается мгновенно», — отметила врач.

Она добавила, что для приготовления кваса нельзя использовать хлеб с плесенью. Кроме того, напиток из черствых изделий может навредить детям и пожилым.

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