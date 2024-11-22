Диетолог Дианова: людям с низкой физической активностью нужно употреблять не более 2 тыс килокалорий в сутки

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио «Говорит Москва» рассказала, что людям с низкой физической активностью необходимо употреблять не более двух тысяч килокалорий в сутки.

Собеседница уточнила, что показатели могут варьироваться в зависимости от веса и роста.

«Женщинам это от 1500 до 2000 калорий. Даже 2000 — это для женщин, которые очень большие, потому что для меня достаточно будет 1600-1700 есть», — подчеркнула диетолог.

Дианова напомнила о формуле Харриса-Бенедикта, которой пользуются все российские врачи. Туда нужно внести такие показатели как возраст, рост, пол, вес, а затем примерно оценить свою физическую активность.