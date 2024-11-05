Диетолог Дианова: краснокочанная квашеная капуста имеет преимущества перед белокочанной

Диетолог Нурия Дианова дала советы по приготовлению квашеной капусты. Традиционный рецепт предполагает ферментацию белых кочанов, однако есть более полезные варианты, сообщила радиостанция Sputnik.

Врач посоветовала обратить внимание на краснокочанную или пекинскую капусту. С указанными ингредиентами блюдо выходит намного нежнее.

«Можно добавлять свеклу или морковь. Таким образом мы получаем очень недорогой овощной гарнир», — отметила медик.

По ее словам, краснокочанная имеет ряд преимуществ перед белокочанной. Данный сорт содержит антоцианы — красящие вещества, которые борются с воспалением и окислительным процессом, а также помогают сохранить молодость, пояснила специалист.

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