Диетолог Дианова: краснокочанная квашеная капуста имеет преимущества перед белокочанной

Диетолог Нурия Дианова дала советы по приготовлению квашеной капусты. Традиционный рецепт предполагает ферментацию белых кочанов, однако есть более полезные варианты, сообщила радиостанция Sputnik .

Врач посоветовала обратить внимание на краснокочанную или пекинскую капусту. С указанными ингредиентами блюдо выходит намного нежнее.

«Можно добавлять свеклу или морковь. Таким образом мы получаем очень недорогой овощной гарнир», — отметила медик.

По ее словам, краснокочанная имеет ряд преимуществ перед белокочанной. Данный сорт содержит антоцианы — красящие вещества, которые борются с воспалением и окислительным процессом, а также помогают сохранить молодость, пояснила специалист.