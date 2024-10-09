Диетолог Дианова: инжир поможет восполнить суточную потребность в клетчатке

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала о пользе инжира. По ее словам, этот фрукт может закрыть всю суточную норму клетчатки.

Что касается правил употребления, то свежий инжир желательно есть не более одного-двух плодов за раз.

«Свежий не так сильно концентрирует сахар, его можно две-три штучки за раз, чтобы общий вес был примерно не более 150 граммов», — процитировал RT специалиста.

Инжир получится отличным перекусом, если добавить к нему орехи, сказала Дианова.