Диетолог Дианова: инжир поможет восполнить суточную потребность в клетчатке
Диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала о пользе инжира. По ее словам, этот фрукт может закрыть всю суточную норму клетчатки.
Что касается правил употребления, то свежий инжир желательно есть не более одного-двух плодов за раз.
«Свежий не так сильно концентрирует сахар, его можно две-три штучки за раз, чтобы общий вес был примерно не более 150 граммов», — процитировал RT специалиста.
Инжир получится отличным перекусом, если добавить к нему орехи, сказала Дианова.
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