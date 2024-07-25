Диетолог Дианова: физнагрузки позволят избежать перееданий на фоне стресса

Во время стрессовых ситуаций некоторые люди склонны к перееданию. Чтобы избежать этого, в моменте важно совершить любую физическую работу, рассказала диетолог Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в моменты стресса происходит выброс кортизола. Когда человек ходит, у него сокращается квадрицепс. Эта мышца использует кортизол как стимулирующий гормон на совершение физической работы.

Кроме того, справиться с тягой к перееданию поможет дартс. На дротики стоит перенести весь свой негатив, отметила Дианова.