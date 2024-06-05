Диетолог Дианова: добавка к мороженому в виде фруктов поможет сохранить красивую фигуру

Мороженое — крайне калорийный десерт, злоупотребление которым может негативно отразиться на фигуре. Как не набрать лишний вес из-за любимой сладости, рассказала диетолог Нурия Дианова в беседе с « Ридусом ».

По словам врача, само по себе лакомство содержит большое количество белков, жиров и углеводов, однако не хватает клетчатки. Именно она дарит чувство сытости.

В связи с этим эксперт посоветовала добавлять к мороженому фрукты. После такого приема пищи не возникнет желание бежать в магазин за новой порцией, пояснила специалист.