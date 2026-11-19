Перловая каша содержит триптофан и ниацин, которые участвуют в синтезе серотонина. Об этом сообщила доктор медицинских наук Светлана Дербенева в интервью информационной службе «Вести» .

Серотонин обеспечивает стабильность и эмоциональный комфорт, но называть его «гормоном счастья» некорректно, отметила Дербенева. По ее словам, правильнее считать его гормоном уверенности и гармонии, пишет «Ридус».

Эксперт развеяла популярный миф о том, что перловая каша напрямую повышает уровень счастья. Дербенева пояснила, что продукт не способен сделать человека полностью счастливым.

Ранее клинический психолог Юлия Королева рекомендовала при симптомах осенней депрессии включать в рацион рыбу, яйца, орехи и темный шоколад. Она отметила, что осенняя депрессия — временное состояние, при котором снижается синтез серотонина, дофамина и мелатонина, но по мере адаптации организма самочувствие улучшается.