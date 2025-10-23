Диетолог Денисова указала на пользу моноосновных карбоновых кислот в сале

Старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала в беседе с aif.ru о пользе сала.

По ее словам, одним из ценных компонентов продукта является селен, обладающий сильными антиоксидантными качествами, замедляющий старение организма, а также улучшающим репродуктивное здоровье и укрепляющим мужскую половую функцию. Кроме того, в сале содержатся моноосновные карбоновые кислоты, которые положительно влияют на холестериновый обмен.

«Арахидоновая жирная кислота, содержащаяся в сале, участвует в синтезе простагландинов, которые регулируют просвет сосудов и свертываемость крови», — подчеркнула медик.

Она также отметила, что в сале есть олеиновая кислота, способствующая снижению «плохих» липидов. Наличие омега-6 делает свиной жир полезным для здоровья сердца, добавил RT.