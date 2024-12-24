Диетолог Денисова: свекольный сок помогает выводить лишнюю жидкость из организма

Свекольный сок богат калием, который помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Об этом рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова в интервью сайту «Аргументы и факты».
Специалист отметила, что напиток также обладает гипотензивным действием за счет природных нитратов. Они расширяют сосуды и снижают артериальное давление, пишет RT.
Кроме того, свекольный сок — источник фолиевой кислоты. Она повышает эластичность сосудистой стенки. Денисова предупредила, что напиток нельзя употреблять сразу свежевыжатым и неразбавленным.
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