Диетолог Денисова: свекольный сок помогает выводить лишнюю жидкость из организма

Свекольный сок богат калием, который помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Об этом рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова в интервью сайту «Аргументы и факты» .

Специалист отметила, что напиток также обладает гипотензивным действием за счет природных нитратов. Они расширяют сосуды и снижают артериальное давление, пишет RT.

Кроме того, свекольный сок — источник фолиевой кислоты. Она повышает эластичность сосудистой стенки. Денисова предупредила, что напиток нельзя употреблять сразу свежевыжатым и неразбавленным.