Диетолог Денисова рассказала, что красная капуста помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Красная капуста содержит антоцианы — вещества, улучшающие реологические свойства крови и защищающие сосудистую стенку. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.
Как пояснила медик, благодаря этим веществам снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, антоцианы защищают клетки организма от повреждающего внешнего воздействия, написал MK.Ru.
Всего в 100 граммах красной капусты содержится 57 миллиграммов витамина С. Денисова подчеркнула, что 63% от суточной нормы. В состав овоща также входит витамин К, который задействован в кроветворении.